|У нас на таком ездят: показали автосвалку в Канаде
|31.03.2018 21:25
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Всем известно, какие атомобили можно увидеть на украинских свалках, часто их и не назовешь машиной.
Однако на зарубежных автосвалках все по-другому, пишет со ссылкой на .
Очень часто там можно увидеть нормальные авто: после с незначительными повреждениями или те, которые списали из-за возраста. Словом, в Украине таких авто еще ездят. Машины с автокладбищ за рубежом продают на специальных аукционах, во время которых можно купить хорошее авто с незначительными повреждениями за символическую сумму.
Во Львове на площади Рынок региональный филиал ОАО "" презентовала новые автомобили. Они уже курсируют по улицам города, доставляют почту и осуществляют курьерскую доставку.
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