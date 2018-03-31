Посольство РФ в Великобритании и Северной Ирландии утверждает, что в Великобритании россиян могут преследовать в связи с "антироссийской политикой и нарастанием угрожающей риторики британской стороны". Российское посольство в Великобритании предупредило о возможных обысках Фото: rusemb.org.uk "Возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства", – говорится в сообщении.Российское дипломатическое ведомство не исключает также изъятие у россиян документов, удостоверяющих личность."Рекомендуем гражданам заранее прибывать в пункты въезда/выезда с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов; при следовании транзитом – предусматривать более долгий запас времени на "стыковку". Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов", – отметили в посольстве.Гражданам РФ также рекомендовали избегать конфликтных ситуаций с местным населением и при возможности "фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы" доступными устройствами.Предупреждения российские дипломаты связали с "антироссийской политикой и нарастанием угрожающей риторики британской стороны"."Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО), рекомендуем взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб", – подчеркнули в посольстве РФ.Ухудшение дипломатических отношений между РФ и Великобританией связано с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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