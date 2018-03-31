Сегодня на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении Управления патрульной полиции Закарпатской области, передает

“Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили авто „Volkswagen Golf“, водитель которого, по предварительной информации, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил столкновение с транспортным средством „Toyota Camry“, что поворачивал налево, после чего совершил столкновение с деревом. Патрульные вызвали скорую помощь и следственно-оперативная группа, а сами обеспечили охрану места происшествия. В результате ДТП два человека погибли ”, - сообщают в патрульной полиции.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщал шесть человек пострадали в результате ДТП на Житомирщине, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира