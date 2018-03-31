|В России арестовали миллиардера Магомедова, который входит в сотню самых богатых бизнесменов страны
|31.03.2018 21:28
|
Судья отказалась освободить его под залогТверской суд Москвы арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова, подозреваемого в мошенничестве и организации преступной группы.
Фото: zona.media
Судья отказалась освободить его под залог в 2,5 млрд рублей, что равняется предполагаемой сумме причиненного ущерба, сообщает "Медиазона".
Магомедов заявил, что "категорически отрицает" обвинения в свой адрес.
Ранее был арестован другой фигурант дела, бизнесмен Артур Максидов.
хозяин группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, который входит в сотню самых богатых бизнесменов России, был задержан 30 марта после допроса. В субботу в суде стало известно, что его подозревают в организации преступной группы, которая похитила 2,5 млрд рублей.
Один из эпизодов дела связан с хищениями при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.
Защита Магомедова заявил, что следствие, по сути, ставит ему в вину руководство группой "Сумма", в которую входят замешаны в уголовном деле компании.
Поделитесь статьей с друзьями