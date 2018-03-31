Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив задекларировал 155 тыс. долл. и 5 тыс. евро наличных средств. Об этом свидетельствуют данные декларации Д.Шимкива за 2017, передает

Наряду с этим, Д.Шимкив указал, что еще 225 тыс. долл. наличности находятся в собственности его жены.

Заместитель председателя АП 140 тыс. грн, 132 тыс. долл. и почти 9 тыс. евро средств на банковских счетах.

Также сообщается, что годовой доход Д.Шимкива составил более 1 млн грн, из которых: заработная плата — 432,8 тыс. грн, проценты — 435 грн, дивиденды — 501,4 тыс. грн, страховые выплаты — 1,3 тыс. грн, доход от предоставления в аренду имущества — 173,7 тыс. грн.

Заместитель главы АП владеет двумя квартирами в Киеве, а его жена — жилым домом и тремя земельными участками .

Напомним, в 2016 году Д.Шимкив задекларировал 225 тыс. грн наличными.

Как сообщал заместитель председателя НБУ задекларировала 300 тыс. долл. наличными.

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