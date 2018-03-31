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В Британии заявили, что проверяли российский самолет в Хитроу на наличие "вредных веществ"
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31.03.2018 21:35
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Проверка российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу была
направлена на защиту граждан Великобритании от организованной
преступности и попыток провезти в страну "вредные вещества", такие
как наркотики, оружие и другое, отметил министр безопасности
Великобритании Бен Уоллес. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Самолет "Аэрофлота" в Хитроу осматривали 30 марта
Фото: EPA Он отметил, что проверка направлена на защиту граждан
Великобритании от организованной преступности и попыток провезти в
страну "вредные вещества", такие как наркотики, оружие и другое.По
словам министра, после проверки самолету разрешили полет.30 марта
агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило,
что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего
из Москвы самолета.31 марта в британском министерстве иностранных
дел подтвердили "Русской службе BBC" факт досмотра
самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего
регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.Во время досмотра
прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота" британские
власти в течение 10 минут искали запрещенные предметы, заявил
капитан российского самолета Виталий Митрофанов.Спикер
министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск
российского самолета в Британии мог быть произведен ради
"неких манипуляций". Российское посольство
в Великобритании также направило британской стороне ноту
с требованием разъяснить причины досмотра.
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