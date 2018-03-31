Проверка российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу была направлена на защиту граждан Великобритании от организованной преступности и попыток провезти в страну "вредные вещества", такие как наркотики, оружие и другое, отметил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Самолет "Аэрофлота" в Хитроу осматривали 30 марта Фото: EPA Он отметил, что проверка направлена на защиту граждан Великобритании от организованной преступности и попыток провезти в страну "вредные вещества", такие как наркотики, оружие и другое.По словам министра, после проверки самолету разрешили полет.30 марта агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета.31 марта в британском министерстве иностранных дел подтвердили "Русской службе BBC" факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.Во время досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота" британские власти в течение 10 минут искали запрещенные предметы, заявил капитан российского самолета Виталий Митрофанов.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций". Российское посольство в Великобритании также направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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