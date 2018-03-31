|Google закрывает сервис сокращения ссылок goo.gl
|31.03.2018 21:36
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Созданные ранее ссылки продолжать работатьGoogle объявил, что 13 апреля 2018 закроет сократитель ссылок goo.gl, который начал работу в 2009 году.
Фото: gettyimages.com
Как сообщается в блоге компании, в марте 2019 перестанет работать архив уже созданных ссылок, однако они будут действительными во всех пользователей.
В компании пояснили, что с момента запуска сократитель URL-адресов появилось много похожих сервисов, а принцип обмена ссылками изменился благодаря смартфонам и мобильным приложениям. В Google отметили, что гордятся таким сервисом, однако его время совпадение.
Вместо goo.gl в Google использовать Firebase Dynamic Links (FDL), который позволяет давать конкретные ссылки в приложения или веб-сервисы. В качестве альтернативы пользователям и разработчикам предложили сервисы Bitly и Ow.ly.
Напомним, Google объявила об обновлении своего картографического сервиса Maps - он стал доступен 39 языках, между которых и украинский.
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