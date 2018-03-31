Созданные ранее ссылки продолжать работать

Как сообщается в блоге компании, в марте 2019 перестанет работать архив уже созданных ссылок, однако они будут действительными во всех пользователей.

В компании пояснили, что с момента запуска сократитель URL-адресов появилось много похожих сервисов, а принцип обмена ссылками изменился благодаря смартфонам и мобильным приложениям. В Google отметили, что гордятся таким сервисом, однако его время совпадение.

Вместо goo.gl в Google использовать Firebase Dynamic Links (FDL), который позволяет давать конкретные ссылки в приложения или веб-сервисы. В качестве альтернативы пользователям и разработчикам предложили сервисы Bitly и Ow.ly.

Напомним, Google объявила об обновлении своего картографического сервиса Maps - он стал доступен 39 языках, между которых и украинский.