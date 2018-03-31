В столице пьяный хулиган, угрожая ножом, пытался заставить водителя такси отвести его в нужное место, однако таксист дал резкий отпор обидчику.

Стычка произошла на Оболонском проспекте в , передает со ссылкой на .

Таксист сидел в своем автомобиле и пил кофе после завершения смены. В это время к нему подошел пьяный мужчина и скомандовал "поехали", на что получил отказ. Тогда хулиган достал кухонного рожа и угрожая им, начал лезть в салон.

На помощь водителю пришел другой таксист и они вместе так успокоили буйного мужчину, что его увезли в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

В интернете опубликовали видео массовой драки в столичном супермаркете, хулиганам грозит до 3-х лет тюрьмы.

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