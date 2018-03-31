За жизнь 50-летнего болельщика, которому стало плохо во время футбольного матча между львовскими "Карпатами" и одесским "Черноморцем", боролись шесть медиков. "Карпаты" посвятили победу умершему болельщику Фото: fckarpaty.com "В перерыве одному из болельщиков, Владиславу Мельнику 1968 года рождения, понадобилась срочная врачебная помощь. Практически на протяжении только второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора в карету "скорой", что подъехала прямо к трибунам. К сожалению, спасти мужчину не удалось", – говорится в сообщении.Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "Карпат".Победу львовский клуб посвятил умершему болельщику и пообещал взять на себя расходы на похороны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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