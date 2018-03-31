Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить количество дипломатических работников в РФ

Об этом в субботу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"... предложенный паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - отметила она.

Напомним, 30 марта в Москве объявили о зеркальные меры руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, влияния нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, объяснив это тем, что вещество якобы разрабатывалось в РФ. Москва отвергает все обвинения.

Впоследствии Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Россия в ответ выслала из страны аналогичное количество сотрудников британского посольства, приказала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекратить деятельность Британского совета в РФ.