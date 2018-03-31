Россия похвасталась новым «Прорывом» В России в этом году закончат работу над первыми модернизированными танками Т-90М «Прорыв-3″. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Часть партии составят переделанные машины Т-90, также военные получат и абсолютно новые экземпляры, сообщает Обозреватель со ссылкой на «Лента.ру», информирует svodka.net. «Выполнение контракта идет. Частично машины будут переданы Минобороны в этом году», — сказал источник, знакомый с ситуацией. В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно. Читайте: В России арестовали миллиардера Магомедова По информации издания, Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.



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