Это предложение не касается граждан тех стран, с которыми у США действует безвизовый режим

Предложение, поступившее от Государственного департамента, содержит требование для большинства заявителей предоставить детали своих аккаунтов в Facebook и Twitter, пишет ВВС.

Таким людям придется раскрыть информацию из социальных сетей за последние пять лет. Это нововведение коснется примерно 14,7 миллиона человек в год.

Информацию использовать для идентификации и проверки тех, кто хочет как иммиграционную, так и не иммиграционную визы. Также заявителей спрашивать о телефонных номерах, электронные адреса и историю путешествий. Кроме того, они должны сообщить, были ли когда-нибудь депортированы из страны и были их родственники вовлечены в террористической деятельности.

Это предложение не касается граждан тех стран, с которыми у США действует безвизовый режим.

Предложение Госдепартамента включает также такие соцсети: US Instagram, LinkedIn, Reddit и YouTube. Однако, New York Times сообщает, что речь идет и о китайской Sina Weibo и русский VK.

Напомним, что Еврокомиссия обнародовала проект, согласно которому программы обмена сообщениями и другие цифровые службы будут обязаны предоставлять данные пользователей правоохранительным органам в течение 10 дней после получения запроса.