По мнению представителя посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии, искать наркотики и оружие в самолете без пассажиров – "довольно странно". В аэропорту Хитроу самолет "Аэрофлота" обыскали 30 марта Фото: ЕРА (архив) Об этом пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии заявил в комментарии, который приводится на сайте диппредставительства."Логику господина Уоллеса трудно понять. "Аэрофлот" и российские аэропорты соблюдают строгие международные стандарты безопасности и не вызывают сомнений в этом отношении. Более того, довольно странно искать "наркотики и огнестрельное оружие" которые должны быть "привезены в страну" на пустом самолете, готовом приветствовать вылетающих пассажиров", – говорится в сообщении.По мнению российского дипломата, официальное объяснение обыска "только усугубляет сомнения в отношении реальных намерений команды, которая пыталась произвести преступный обыск".30 марта агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета.31 марта в британском министерстве иностранных дел подтвердили "Русской службе BBC" факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.Во время досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота" британские власти в течение 10 минут искали запрещенные предметы, заявил капитан российского самолета Виталий Митрофанов.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций". Российское посольство в Великобритании также направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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