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"Попытка отвлечь внимание". В посольстве РФ раскритиковали британское объяснение обыска российского самолета
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31.03.2018 21:59
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По мнению представителя посольства РФ в Великобритании и Северной
Ирландии, искать наркотики и оружие в самолете без пассажиров –
"довольно странно". В аэропорту Хитроу самолет "Аэрофлота" обыскали
30 марта Фото: ЕРА (архив) Об этом пресс-секретарь посольства РФ в
Великобритании и Северной Ирландии заявил в комментарии, который
приводится на сайте диппредставительства."Логику господина Уоллеса
трудно понять. "Аэрофлот" и российские аэропорты соблюдают строгие
международные стандарты безопасности и не вызывают сомнений в этом
отношении. Более того, довольно странно искать "наркотики и
огнестрельное оружие" которые должны быть "привезены в страну" на
пустом самолете, готовом приветствовать вылетающих
пассажиров", – говорится в сообщении.По мнению российского
дипломата, официальное объяснение обыска "только усугубляет
сомнения в отношении реальных намерений команды, которая пыталась
произвести преступный обыск".30 марта
агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило,
что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего
из Москвы самолета.31 марта в британском министерстве иностранных
дел подтвердили "Русской службе BBC" факт досмотра
самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего
регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.Во время досмотра
прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота" британские
власти в течение 10 минут искали запрещенные предметы, заявил
капитан российского самолета Виталий Митрофанов.Спикер
министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск
российского самолета в Британии мог быть произведен ради
"неких манипуляций". Российское посольство
в Великобритании также направило британской стороне ноту
с требованием разъяснить причины досмотра.
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