По информации СМИ, Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии

По данным The Wall Street Journal, Трамп заморозил средства, прочитав в новостях, что США согласились предоставить дополнительные 200 млн долларов на нужды по восстановлению и стабилизации ситуации в Сирии.

Представитель Госдепартамента США признал, что постоянно происходит переоценка финансирования, однако не подтвердил замораживание финансов на стабилизацию Сирии.

"Согласно просьбе президента о пересмотре всей международной помощи, мы будем постоянно переоценивать соответствующие уровни помощи и то, как они могут быть использованы. Мы это делаем на постоянной основе", - сказал спикер изданию The Hill.

Сообщается, что недавно Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии. "Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим, где мы хотим быть".

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.