|Трамп приказал заморозить $ 200 млн для восстановления Сирии - СМИ
|31.03.2018 22:00
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По информации СМИ, Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из СирииАмериканские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп приказал заморозить 200 млн долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.
Фото: ap.org
По данным The Wall Street Journal, Трамп заморозил средства, прочитав в новостях, что США согласились предоставить дополнительные 200 млн долларов на нужды по восстановлению и стабилизации ситуации в Сирии.
Представитель Госдепартамента США признал, что постоянно происходит переоценка финансирования, однако не подтвердил замораживание финансов на стабилизацию Сирии.
"Согласно просьбе президента о пересмотре всей международной помощи, мы будем постоянно переоценивать соответствующие уровни помощи и то, как они могут быть использованы. Мы это делаем на постоянной основе", - сказал спикер изданию The Hill.
Сообщается, что недавно Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии. "Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим, где мы хотим быть".
Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, требующую немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.
Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.
Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.
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