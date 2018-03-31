Две гражданки Сирии попросили политического убежища в Украине в связи с вооруженным конфликтом на территоиии их страны, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гражданок Сирии, попросивших об убежище в Украине, отправили в миграционную службу Фото: Східне регіональне Управління ДПСУ / Facebook Сирийки прибыли поездом "Москва – Харьков"."Женщины 1981-го и 1996 годов рождения на собеседовании объяснили, что прибыли в Украину в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", – рассказали в пресс-службе.После оформления соответствующих документов женщин отправили в управление Государственной миграционной службы в Харькове. https://www.facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya/posts/1813819082251624 Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 390,4 тыс. В 2017 году в Европу прибыли 186,7 тыс. мигрантов, погибли во время переправки 3116 искателей убежища. В 2018 году в Европу прибыли 16,2 тыс беженцев, погибли или пропали без вести 498 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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