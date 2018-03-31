|Две гражданки Сирии попросили о статусе беженок в Украине – Госпогранслужба
|31.03.2018 22:07
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https://www.facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya/posts/1813819082251624
Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 390,4 тыс. В 2017 году в Европу прибыли 186,7 тыс. мигрантов, погибли во время переправки 3116 искателей убежища. В 2018 году в Европу прибыли 16,2 тыс беженцев, погибли или пропали без вести 498 человек.
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