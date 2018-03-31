|"Сталь" усилилась вратарем ФК "Карпаты"
|31.03.2018 22:11
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Профессиональный футбольный клуб “Сталь” объявил о подписании контракта с 22-летним украинским вратарем Иваном Силецким, сообщает со ссылкой на сайт клуба.
Воспитанник Школы Львовского государственного университета физической культуры перешел в каменский клуб в качестве свободного агента.
Сыграл четыре сезона на профессиональном уровне в составе юниорской и молодежного составов львовских “Карпат”, Силецкий будет выступать в рядах “Стали” под 25-м номером.
Стоит отметить, что завтра команда проведет поединок 25-го тура УПЛ с донецким “Олимпиком”.
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