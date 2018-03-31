Наличие багажного отсека под передним капотом чаще встречается на авто со средним и заднемоторная компоновкой.

Однако, сейчас многие автопроизводители выпускают электромобили, в которых за счет специфического расположения двигателя, в передней части высвобождается пространство для создания багажного отделения, передает со ссылкой на .

Автоцентр собрал 12 машин, которые имеют передний багажник.

R8 RWS

У этого спортивного автомобиля силовой агрегат "бьется" посередине. Сзади у него нет багажника.

i3

Подавляющее большинство грузового пространства электромобиля i3 находится там, где ему и положено - за сиденьями второго ряда. У этого автомобиля есть дополнительный передний багажник, куда, правда, вмещается ни мало - то размером с спортивную сумку.

Этот отсек имеет назначение - хранить в нем нужно зарядный кабель электромобиля.

Bugatti Chiron

Этот один из самых быстрых, мощных и дорогих в мире гиперкаров со среднемоторной компоновкой, оснащенный невероятно сложным 8-литровым 16-цилиндровым двигателем с четырьмя турбокомпрессорами, и совсем небольшим двухместным салоном.

У него остается мало места для багажа: сзади основной багажник наделен объемом 56 л, а передний багажник - 42 л.

Porsche 911

Через заднемоторную компоновку, багажный отсек у Porsche 911 расположен спереди, и в зависимости от модификации наделен объемом от 115 до 145 л.

Tesla Model S и Tesla Model Х

Для многих автолюбителей обширный багажник имеет важное значение с точки зрения принятия решения о покупке авто. И объем в 500 л обычно оценивается, как достаточный.

У моделей Tesla Model S и Tesla Model X, два багажных отделения - спереди и сзади. Задний отсек с поднятыми сиденьями в них вмещает 894 л багажа, с поднятыми - 1795 л.

А багажник, расположенный спереди, обладает объемом в 150 л. Все это придает и так отличным электрокарам целый ряд преимуществ.

Tesla Model 3

Как и в Model S, в Tesla Model 3 два багажника - спереди и сзади. Но, так как этот автомобиль обладает меньшими габаритами, объем его переднего багажника не превышает 100 л.

McLaren 720S

Купе McLaren 720S нового поколения, с облегченным кузовом и фирменным "акульим" дизайном, несмотря на свои небольшие спортивные габариты, также владеет двумя багажниками, и вместительными 210-литровым грузовым отсеком сзади, и 150-литровым - впереди.

В это отделение может поместиться и огнетушитель с аптечкой, и дорожная сумка.

488GTB

Один из самых чувственных спорткаров в мире, красавец 488GTB, наделен 670-сильной мощью, неожиданно может похвастаться двумя багажными отделениями. Первое расположено за задними сиденьями и предназначено для хранения мелких вещей. А вот передний багажник отсек способен вместить в себя сумку.

Huracán

800-сильный суперавтомобиль со среднемоторной компоновкой Huracán имеет небольшое пространство под передним капотом. Его объем - 70 л.

В 2017 году в итальянской полиции появился Huracán, который играет роль высокоскоростной неотложной помощи. В переднем багажнике авто сохраняют дефибриллятор и другое оборудование. А также перевозят органы для трансплантации.

Aventador

Aventador имеет 700 л. с., Умеет стартовать до 100 км / ч только за 2,9 с, и развивать скорость. У этого спортивного авто есть передний багажник, объемом 110 л.

McLaren 570GT / 570S

Машины серии McLaren 570GT и 570S среднемоторного компоновки являются владельцами переднего багажника с объемом 144 л. Причем, передний багажник не единственный.

Porsche 718 Boxster / 718 Cayman

В Porsche два багажных отделения - спереди и сзади, их передний "франк" иногда фотографы и кинооператоры используют как место ведения параллельной съемки автомобиля в движении. Это вероятно потому, что объем переднего багажника Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman составляет 150 л. Задний отсек у них меньше - 125 л.

Президент 28 марта подписал закон, регулирующий правила парковки. В декабре прошлого года за него проголосовали 237 народных депутатов. Документ вступит в силу 26 сентября нынешнего года.

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