Согласно решению Херсонского городского суда, прежний "замминистра спорта" временно оккупированного Крыма Фарух Камалов пробудет под стражей до 28 мая. Суд продлил арест Камалову Скриншот: Novynarnia News / YouTube Содержание под стражей продлили до 28 мая.Кроме этого, Камалову сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Его действия, кроме "содействия иностранному госудмрству", квалифицировали как "переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта".Адвокат подозреваемого настаивал, чтобы его отпустили из-под стражи и надели электронный браслет. Проживать Камалов в таком случае должен был в одном их отелей Херсона.Камалов занимал должность "замминистра спорта" в Крыму с апреля 2015-го по май 2016 года.2 февраля Служба безопасности Украины сообщила о задержании экс-"замминистра" спорта Крыма в пункте пропуска Каланчак на административной границе с полуостровом.Следователи Главного управления СБУ в АР Крым открыли в отношении него уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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