Согласно решению Херсонского городского суда, прежний "замминистра
спорта" временно оккупированного Крыма Фарух Камалов пробудет под
стражей до 28 мая. Суд продлил арест Камалову Скриншот: Novynarnia
News / YouTube Содержание под стражей продлили до 28 мая.Кроме
этого, Камалову сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса
Украины (государственная измена). Его действия, кроме "содействия
иностранному госудмрству", квалифицировали как "переход на
сторону врага в условиях военного положения или в период
вооруженного конфликта".Адвокат подозреваемого настаивал, чтобы его
отпустили из-под стражи и надели электронный браслет. Проживать
Камалов в таком случае должен был в одном их отелей Херсона.Камалов
занимал должность "замминистра спорта" в Крыму с апреля
2015-го по май 2016 года.2 февраля Служба безопасности Украины
сообщила о задержании экс-"замминистра" спорта Крыма в
пункте пропуска Каланчак на административной границе с
полуостровом.Следователи Главного управления СБУ в АР Крым открыли
в отношении него уголовное производство по ч. 1 ст. 111
(государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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