|Сердита і без макіяжу: Даша Астаф"єва продемонструвала "ліфто-луки" (ФОТО)
|31.03.2018 22:19
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Відома співачка Даша Астаф'єва, яка останнім часом активно худне і хвастать результатами у своєму Інстаграмі, вирішила здивувати шанувальників "стильними" образами з ліфта.
На сторінці зірки з'явилися два селфі, на яких співачка позує без косметики, одягнута у чорні куртки, приталені штани та звичайні кофти, одна з яких у чорно-білу смужку. Даша Астаф'єва доповнила досить непримітні образи яскравими сумками.
"Ліфтера викликали?", - пожартували фани.
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