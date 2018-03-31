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Сердита і без макіяжу: Даша Астаф"єва продемонструвала "ліфто-луки" (ФОТО)
31.03.2018 22:19
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Відома співачка Даша Астаф'єва, яка останнім часом активно худне і хвастать результатами у своєму Інстаграмі, вирішила здивувати шанувальників "стильними" образами з ліфта.

На сторінці зірки з'явилися два селфі, на яких співачка позує без косметики, одягнута у чорні куртки, приталені штани та звичайні кофти, одна з яких у чорно-білу смужку. Даша Астаф'єва доповнила досить непримітні образи яскравими сумками.

"Ліфтера викликали?", - пожартували фани.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 30 Бер 2018 р. о 2:20 PDT



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 30 Бер 2018 р. о 2:15 PDT


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