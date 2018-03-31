В Сирии погибли военные коалиции оппозиционных до Асада сил, которые подорвались на самодельном взрывном устройстве.

Известно о 2 погибших: 1 амереканского и 1 британского военного, передает со ссылкой на .

Солдаты подорвались в северо-сирийском городе Манбидж, о этом 30 марта сообщили в оборонных ведомствах и Великобритании. В результате взрыва еще 5 военных антитеррористической коалиции получили ранения.

Других подробностей об инциденте не сообщают. Неизвестно также кто совершил теракт, ни одна группировки не берет на себя ответственность. С начала антитерористочной операции в 2014 году в Сирии погибли 14 американских военных. Недавно президент Дональд Трамп сделал заявление о намерении вывести войска из Сирии, однако он не уточнил когда это может произойти.

Мухаммед бен Салман, кронпринц Саудовской Аравии, объявил о создании новой исламской антитеррористической коалиции. Представители 41 страны поддержали это решение.

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