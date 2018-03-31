В Украине мобильную связь четвертого поколения будут внедрять три оператора — lifecell, Vodafone и «Кивестар».

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Операторы мобильной связи начали запускать высокоскоростную мобильную связь в городах Украины 30 марта 2018 года. Первыми заработали lifecell и Vodafone, на очереди — «Киевстар», информирует svodka.net.

В первый день работы 4G Vodafone заявил о покрытии Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре. Немного позже — в Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Луцке, Кропивницком, Запорожье и Херсоне. Обещают охватить и другие населенные пункты.

Покрытие lifecell будет охватывать все областные центры Украины за исключением временно оккупированной территории.

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«Киевстар» планирует запустить 4G до 10 апреля. Об этом заявила представитель компании в комментариях в Facebook.

4G (или 4G LTE) — это четвертое поколение мобильной связи, следующее за уже знакомыми 2G и 3G. По сути, 4G делает то же, что и 3G, но с большей скоростью. В теории, скорость должна быть больше в 10 раз. Но на практике Vodafone заявляет об ускорении в 5-7 раз, lifecell — в 5 раз, а Киевстар — примерно в 16.

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Так, например, в теории видеоролик в YouTube в HD-качестве будет загружаться практически быстро, а фильм в хорошем качестве — 10-15 минут.

Еще один плюс 4G — более быстрый ответ сети (ping). Пинг — это промежуток времени, за который устройство получает ответ от сервера, который оно запрашивает. Более быстрый ответ — это залог быстрого интернет-соединения. На себе это смогут почувствовать те, кто играет в онлайн-игры.

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В ежедневной жизни рядовому пользователю, в принципе, довольно и скорости 3G для общения, просмотра потокового видео или прослушивания музыки. Но проблема в том, что в местах массового скопления людей сеть перегружается. В таком случае либо снижается скорость, либо сеть переходит в GSM. Операторы утверждают, что с 4G такого не произойдет, потому что канал значительно шире, а качество сигнала не будет меняться, даже когда пользователь будет находиться в движении.

A lifecell, например, вообще предлагает своим абонентам 4.5G — улучшенную и расширенную технологию LTE.

Как заявляют операторы, которые уже запустили услугу — lifecell и Vodafone — пользоваться 4G их абоненты могут в рамках их текущих тарифов.

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Для того, чтобы пользоваться 4G, нужен смартфон, который поддерживает эту технологию. Отметим, что в ряде моделей смартфонов на две SIM-карты поддерживает 4G только один слот. Это можно узнать по маркировке на устройстве. В настройках девайса нужно выбрать тип мобильной сети — 4G/LTE.

Также не подойдет и совсем старая SIM-карта. Она должна быть стандарта USIM — адаптированная для работы в высокоскоростных сетях. Проверить свою «симку» можно по кодам или на сайте оператора, и, если нужно, заменить.

И, конечно, для использования 4G нужно находиться в зоне его покрытия.

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