В Кембридже простились с Хокингом. Фоторепортаж События В Кембридже простились с Хокингом. Фоторепортаж Фото: ЕРА Гроб несли шесть швейцаров Фото: ЕРА Бывшая жена Хоукинга Джейн и ее сын Тим Фото: ЕРА Актер Редмэйн играл Хоукинга в кино Фото: ЕРА Фото: ЕРА . ВВС сообщает, что на прощальной службе в церкви священный Марии присутствовали близкие и родственники Хокинга, в том числе дети Люси, Роберт и Тим. Колокол при этом ударил 76 раз, по числу лет, которые прожил ученый. Гроб в церковь внесли шестеро швейцаров из университетского колледжа. Среди приглашенных на прощание значились известные люди, между которых, в частности, Илон Маск и актер Эдди Редмэйн, сыгравший роль ученого в фильме "Вселенная Стивена Хоукинга". Фотографии с прощания опубликовало агентство ЕРА. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



