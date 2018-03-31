"Документ, который хотя и заработал позже, чем предполагалось, - в конце прошлого года - имел неплохой старт", - сказал о Законе Украины "О финансовой реструктуризации" глава правления Пиреус Банка Сергей Наумов, передает со ссылкой на .

Соответствующий законопроект 31 марта 2016 года приняла в первом чтении. Его подготовка была осуществлена ​​в рамках совместного проекта и Всемирного банка. Кроме того, документ входил в пакет законов, который необходимо было принять в рамках программы сотрудничества Украины с .

"Реализация положений законопроекта будет иметь положительный социально-экономический эффект, поскольку поможет сохранить существующие и создать новые рабочие места. Позитив почувствуют предприятия, которые находятся в сложном финансовом положении. Предприятия, имеющие успешную бизнес-модель, смогут решить проблему платежеспособности и избежать банкротства", - заявлял в марте 2016 года заместитель министра финансов Артем Шевалев.

Процедура реструктуризации является добровольным. Стороны имеют право самостоятельно согласовывать вопрос о целесообразности ее применения. Или использовать другие механизмы возврата задолженности.

"По закону "О финансовой реструктуризации" было начато 9 процедур реструктуризации на общую сумму 8 миллиардов гривен. Четыре процедуры на 1,8 миллиардов завершено. Закон четко определяет правила разрешения споров между кредитором и заемщиком. Вводит мораторий на иски против должника. В случае согласования реструктуризации заемщик освобождается от уплаты налога на прибыль и . Споры решает независимый арбитражный комитет. Также есть законная возможность списания суммы кредита", - говорит Сергей Наумов, пишет БанкрутствоЛіквідація.

Первым из государственных банков, которые воспользовались условиями закона стал . Финучреждение успешно завершило процедуру реструктуризации задолженности компаний VIDI Group: ООО "ВіДі АвтоСіті Кільцева" и ООО "ВіДі Автосіті". План реструктуризации денежного обязательства должников был утвержден 12 сентября 2017 года на основании отчета независимого эксперта о проведении осмотра финансово-хозяйственной деятельности.

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