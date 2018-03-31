Во Львове на стадионе “Украина” во время матча между львовскими “Карпатами” и одесским “Черноморцем” умер болельщик. Об этом сообщили в пресс-службе ФК “Карпаты”, информирует

“В перерыве одному из болельщиков Владиславу Мельнику, 1968 года рождения, понадобилась срочная врачебная помощь. Практически на протяжении только второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора в карету скорой, что подъехала прямо к трибуне. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось”, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал в Израиле футбольный фанат получил 10 лет тюрьмы .

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