Олег Ляшко пообещал не допустить принятия законопроекта о запрете продажи домашнего мяса.

Об этом руководитель Радикальной партии написал в своем Facebook, информирует svodka.net.

«Я костьми лягу, но не позволю принять законопроект, который обрекает на голодную смерть наших селян!» — написал он.

«Депутаты от провластного большинства инициировали соответствующий законопроект и уже протащили решение через профильный комитет, суть их инициативы — лишить крестьян возможности забивать скот в домашних условиях и заставить их обращаться на «бойни»», — отмечает Ляшко.

По словам депутата, таких учреждений недостаточно, и людям придется ездить в соседнее село или дальше.

«А стоимость услуг сделает содержание скота нерентабельным. Из-за этого тысячи фермеров по всей стране потеряют единственный источник дохода. А иностранные компании будут считать прибыли, потому что получат наш рынок», — отмечается в сообщении.

Ляшко подчеркнул, что вместе с запретом правительства на продажу крестьянского молока этот законопроект о «бойнях» уничтожит украинское село.

«Наша команда предлагает другую политику — дотации для фермеров на каждое животное, увеличение закупочной цены на молоко и защиту собственного производителя. Также мы настаиваем на изменениях в Конституцию — навечно закрепить право владеть землей сельхозназначения за украинским фермером», — заявил руководитель Радикальной партии.

«А всем авторам глупого законопроекта о запрете продажи домашнего мяса могу устроить экскурсию на ферму — пусть украинцы расскажут им, какие законы надо принимать. Расскажут с вилами», — подытожил Ляшко.

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