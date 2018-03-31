В Кемерово в субботу, 31 марта, проходит печальный митинг в память о погибших во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". На несанкционированную акцию пришли только около 15-20 человек, передает со ссылкой на .

Митинг был запланирован на 10:00 утра по местному времени (6:00 мск), в 10:30 на площадь подошли около 15 человек. Никаких плакатов или требований люди не выдвигают. Ситуация в целом спокойная. В первом траурном митинге, который состоялся 27 марта, приняли участие около пяти тысяч человек.

Днем 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в российском Кемерове возникает пожар. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, считают спасатели. Спасатели боролись с огнем почти сутки.

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