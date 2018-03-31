Сын третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрей женился на уроженке Запорожья Елене Безуглой. | Вчера 23.40 | комментариев: Андрей Ющенко женился во второй раз Скриншот: ТСН / YouTube ТСН отмечает, что новую жену Ющенко, уроженку Запорожья, зовут Елена, девичья фамилия – Безуглая. Женщине 34 года, с ней Ющенко-младший познакомился 14 лет назад, еще до брака с первой женой Елизаветой Ефросининой.Безуглая занимается ресторанным бизнесом и баллотировалась в депутаты Запорожского горсовета."У Андрюши все хорошо, слава богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойно. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная, трудолюбивая, как муравей. Вот требую, чтобы побрил бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу – говорю: сынок, убери это, убери. А невестка хочет. Елена – казачка из Запорожья. Отца, к сожалению, нет, а мама есть. У них давняя история была, а потом перерыв. А потом снова нашли друг друга", – сказал Виктор Ющенко."Навеки", – добавила его жена Екатерина.Мать Елены Ющенко назвал "умничкой, красавицей и моделькой"."Точно знаю, что есть куры дома, хозяйство есть", – добавил он.ВИДЕО Видео: ТСН / YouTube В комментарии ТСН Елена Безуглая отказалась назвать точную дату свадьбы, "чтобы не сглазили".Она рассказала, что свадебное платье шила сама."Это сказка. Я когда-нибудь напишу книгу. Как "Ромео и Джульетта", только с хорошим концом... А Виктора Андреевича папой называю, он для меня очень замечательный человек", – сказала женщина.У нее экономическое образование.Семья Безуглой владеет большим рынком в Запорожье, рассказали в ТСН.В то же время женщина сказала, что "время тяжелое", следовательно ее семья "и картошку сажает, и курочки есть".ВИДЕО Видео: ТСН / YouTube Андрей Ющенко женился на Елизавете Ефросининой в 2009 году, а в 2012-м пара развелась. От первого брака у сына экс-президента есть дочь Варвара. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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