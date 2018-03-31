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"Казачка из Запорожья". Сын Ющенко женился во второй раз
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31.03.2018 23:03
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Сын третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрей женился на
уроженке Запорожья Елене Безуглой. | Вчера 23.40 |
комментариев: Андрей Ющенко женился во второй раз Скриншот: ТСН /
YouTube ТСН отмечает, что новую жену Ющенко, уроженку Запорожья,
зовут Елена, девичья фамилия – Безуглая. Женщине 34 года, с
ней Ющенко-младший познакомился 14 лет назад, еще до брака с первой
женой Елизаветой Ефросининой.Безуглая занимается ресторанным
бизнесом и баллотировалась в депутаты Запорожского горсовета."У
Андрюши все хорошо, слава богу, у него семья. Уже у меня сердце
спокойно. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая,
умная, трудолюбивая, как муравей. Вот требую, чтобы побрил
бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу –
говорю: сынок, убери это, убери. А невестка хочет. Елена –
казачка из Запорожья. Отца, к сожалению, нет, а мама есть. У них
давняя история была, а потом перерыв. А потом снова нашли друг
друга", – сказал Виктор Ющенко."Навеки", – добавила его
жена Екатерина.Мать Елены Ющенко назвал "умничкой, красавицей и
моделькой"."Точно знаю, что есть куры дома, хозяйство есть", –
добавил он.ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube В комментарии ТСН
Елена Безуглая отказалась назвать точную дату свадьбы, "чтобы не
сглазили".Она рассказала, что свадебное платье шила сама."Это
сказка. Я когда-нибудь напишу книгу. Как "Ромео и Джульетта",
только с хорошим концом... А Виктора Андреевича папой называю, он
для меня очень замечательный человек", – сказала женщина.У нее
экономическое образование.Семья Безуглой владеет большим рынком в
Запорожье, рассказали в ТСН.В то же время женщина сказала, что
"время тяжелое", следовательно ее семья "и картошку сажает, и
курочки есть".ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube Андрей Ющенко
женился на Елизавете Ефросининой в 2009 году, а в 2012-м пара
развелась. От первого брака у сына экс-президента есть дочь
Варвара.
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