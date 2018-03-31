Россия отправляет домой "чуть больше 50" британских дипломатов из-за решения Лондона выслать сотрудников российских диппредставительств в ответ на отравление бывшего полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает со ссылкой на .

Пресс-секретарь Мария Захарова сообщила, что Великобритания должна будет сократить "не более 50" своих дипломатов в России, передает Reuters.

"Мы попросили ривноцинисть. У британцев на 50 дипломатов больше, чем у россиян", - сказала она.

На вопрос, означает ли это, что Лондон должен вернуть домой ровно 50 дипломатов, Захарова ответила: "Чуть больше 50".

19 марта министр иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипача. Его вместе с дочерью Юлией отравили близко торгового центра в Солсбери. Оба находятся в состоянии комы.

Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипача объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Великобритания прекратила двусторонние связи с Россией. Это поддержали в администрации президента . О разработке подобных санкций также объявил президент Франции. В ответ на это Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 23 британских дипломаты.

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