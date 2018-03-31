За 18 лет правления президент РФ Владимир Путин привык, что его власть "сакральна и трансцендентна", считает российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Он до сих пор боится выйти к народу Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Все говорят: "Почему Владимир Путин демонстративно не покаялся и не зарыдал перед народом в Кемерове?" А потому, что он знает, что народ съест все, что он сделает. Если бы Владимир Путин вышел к кемеровчанам и покрыл их матом, прошу прощения, ну, скажем так: использовал бы нецензурную брань в их адрес, – и это было бы съедено. И Владимир Путин привык к такой системе, к такому формату взаимодействия с верноподданным народом на протяжении 18 с лишним лет своего правления", – сказал он.Политолог считает, что в начале своего правления Путин "так не думал"."Он до сих пор боится выйти к народу в психологически некомфортной ситуации", – отметил Белковский.По его словам, президент РФ в выборах "не участвуют, потому и побеждает"."Выборы существуют не для него, они существуют для всех остальных претендентов на высший государственный пост, которые борются не с Путиным, а только и исключительно между собой. А его власть сакральна и трансцендентна. Она обеспечена не тухлой и жухлой демократической процедурой, а, собственно, троном, который он и так занимает", – заявил Белковский.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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