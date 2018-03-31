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Белковский о Кемерово: Путин знает, что народ съест все, что он сделает
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31.03.2018 23:19
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За 18 лет правления президент РФ Владимир Путин привык, что его
власть "сакральна и трансцендентна", считает российский политолог
Станислав Белковский. Белковский: Он до сих пор боится выйти к
народу Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Все говорят: "Почему
Владимир Путин демонстративно не покаялся и не зарыдал перед
народом в Кемерове?" А потому, что он знает, что народ съест все,
что он сделает. Если бы Владимир Путин вышел к кемеровчанам и
покрыл их матом, прошу прощения, ну, скажем так: использовал бы
нецензурную брань в их адрес, – и это было бы съедено. И
Владимир Путин привык к такой системе, к такому формату
взаимодействия с верноподданным народом на протяжении 18 с лишним
лет своего правления", – сказал он.Политолог считает, что в
начале своего правления Путин "так не думал"."Он до сих пор боится
выйти к народу в психологически некомфортной ситуации", –
отметил Белковский.По его словам, президент РФ в выборах "не
участвуют, потому и побеждает"."Выборы существуют не для него, они
существуют для всех остальных претендентов на высший
государственный пост, которые борются не с Путиным, а только и
исключительно между собой. А его власть сакральна и трансцендентна.
Она обеспечена не тухлой и жухлой демократической процедурой, а,
собственно, троном, который он и так занимает", – заявил
Белковский.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в
результате происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в
Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному
мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с
инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу
расследования пожара. Президент РФ призвал не
сомневаться в официальных данных о количестве
погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир
Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое.
Прошу прощения лично у вас за то, что случилось
на нашей территории", – сказал Тулеев.
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