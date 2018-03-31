На турнире серии Гран-при по дзюдо в Тбилиси харьковчанин Сергей Кривчач получил бронзовую награду в категории до 81 килограммов, сообщает со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

В поединке за третье место Кривчач одолел россиянина Станислава Семенова, который в этом году имеет в активе “золото” Гран-при в Тунисе. Харьковчанину понадобилось меньше трех минут и две стремительные атаки, чтобы в результате получить досрочную победу.

Примечательно, что это — первая международная медаль Кривчача на взрослом уровне в индивидуальных видах программы.

Отметим, что сегодня пройдет последний день соревнований. От Украины выступят пятеро спортсменов.

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