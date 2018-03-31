Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что в госбюджете Украины на покупку квартир переселенцам выделено 34 млн грн, а еще 100 млн грн - на проект Минрегиона по приобретению жилья для внутренне перемещенных лиц и участников АТО. Черныш рассказал, что покупкой жилья для переселенцев занимаются местные общины Фото: radiosvoboda.org "В этом году выделена мизерная часть средств для обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем. Такие проекты реализуются несколькими общинами на востоке Украины. Они подали заявки. На прошлой неделе мой заместитель Тука (замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. – ) провел конкурс по отбору общин, которые согласились профинансировать частично из местного бюджета, а частично из госбюджета, чтобы приобрести жилье",– сказал министр.Он заявил, что не знает, сколько квартир смогут купить в 2018 году."На эти цели выделено 34 млн грн. Местные общины выделят примерно такое же количество. И есть программа на 100 млн в Минрегионе, но она для бывших участников АТО и внутренне перемещенных лиц. Это два проекта", – сообщил он.Черныш сказал также, что министерство ведет дискуссии с народными депутатами об изменениях в законодательство относительно обеспечения жильем переселенцев.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Министерства социальной политики Украины, в стране по состоянию на 6 ноября 2017 года было зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев. По данным Программы развития ООН в Украине, в общей сложности в стране 1,6 млн переселенцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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