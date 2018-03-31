Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, передает со ссылкой на .

"С Посольства Украины в Москве, согласно решению России, выслано 6 дипломатов, с Генконсульства в Ростове-на-Дону - 5 дипломатов, с Генконсульства в Санкт-Петербурге - 2", - передает "УНИАН".

Сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске НЕ высылали - такой шаг был бы равносильным закрытию этих учреждений, поскольку там работает, буквально, по 2-3 человека. Кроме того, собеседник сообщил, что дипломаты уже покинули посольство Украины в Москве и уехали в Украину.

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