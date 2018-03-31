Третий этап е-декларирования состоялся. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАЗК Александр Мангул, передает корреспондент .

“На сегодняшний день 813 тысяч 336 деклараций подано за 2017 год и мы считаем, что третий этап е-декларирования состоялся”, — сказал он.

Как сообщал заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив задекларировал 155 тыс. долл. и 5 тыс. евро наличных средств.

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