|О.Мангул: третий этап е-декларирования состоялся
|31.03.2018 23:50
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Третий этап е-декларирования состоялся. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАЗК Александр Мангул, передает корреспондент .
“На сегодняшний день 813 тысяч 336 деклараций подано за 2017 год и мы считаем, что третий этап е-декларирования состоялся”, — сказал он.
Как сообщал заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив задекларировал 155 тыс. долл. и 5 тыс. евро наличных средств.
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