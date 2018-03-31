Из-за плохого управления Россия "тонет" с постоянной скоростью, отметил российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Ходорковский: "Вотчины" управляются "наместниками" Фото: ЕРА "Фактически страна не разрушилась еще только потому, что никакой "жесткой вертикали" нет, а есть территориальные и отраслевые "вотчины", управляемые "наместниками" по своему усмотрению, отвечающие перед Путиным и его помощниками за бабло, за голоса и за тишину. И не отвечающие в остальном ни перед кем, если только взбешенное население не начинает слишком сильно шуметь", – написал он.По словам оппозиционера, "это лучше, чем вообще никакого управления"."То есть мы тонем с некой постоянной скоростью. Это видно по развалу науки, образования, медицины, по темпам экономического роста, которые вдвое ниже чем среднемировые… То есть только, что требует современного, не просто "какого-то" управления", – считает Ходорковский. https://www.facebook.com/mbk313373/posts/2008808732718771 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар. "Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", – сказал Тулеев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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