В Индии молодого парня из низшей касты, из сообщества далитов, забили до смерти за то, что он приобрел лошадь и ездил верхом на ней. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

Трех мужчин из высших каст задержали для допроса, сообщила полиция штата Гуджарат. Отец парня рассказал, что его сыну угрожали из-за приобретение лошади и езду верхом. В Индии это считается привилегией только верхней касты.

21-летнего Прадипа Ратуда нашли мертвым возле села Тимби в штате Гуджарат 29 марта. Его лошадь также убили.

Полиция штата не исключает других мотивов.

В жалобе полиции, отец погибшего указал на то, что его сыну угрожали и заставляли продать коня.

“Он сказал, что люди из касты „неприкасаемых“ не могут кататься на лошадях”, — говорится в заявлении.

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