Мировая медицина движется вперед, а врачи по-прежнему ставят украинцам мифические диагнозы.

О трех наиболее распространенных в Украине диагнозах, которых не существует в мировой практике, рассказал «МедОбоз», информирует svodka.net.

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1. Синдром хронической усталости. Диагноз, который ставят практически каждому работающему украинцу.

Чаще только его слышат те, кто приходит с жалобами на частые головные боли, бессонницу, ухудшение память, слабость, апатию и т.д. Все это и правда похоже на состояние усталости, потому устойчивые вышеописанные симптомы и нарекли «синдромом хронической усталости».

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И лечат это все успокоительными, витаминами, а также иногда даже иммуномодуляторами и антидепрессантами.

На самом же деле, как рассказал «МедОбозу»врач Виктор Литвиненко, в Международном классификаторе болезней (МКБ) нет такого заболевания как синдром хронической усталости.

«Описанные симптомы связаны с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы или нарушением обмена белка, – говорит врач. – А спровоцировать их могли перенесенные вирусные заболевания, проживание в экологически загрязненных районах, хронические заболевания и так далее».

Потому, не выяснив, что конкретно привело к плохому самочувствию пациента, то есть не проведя необходимые анализы и обследования, диагноз не поставить.

2. ВСД. Вегето-сосудистую дистонию «диагностируют» едва ли не каждому второму пациенту, пожаловавшемуся на головокружение, слабость, раздражительность и прочее.

На самом деле это не диагноз, а состояние, включающее целый комплекс различных жалоб, между которых: тревожность и беспокойство; бессонница; ощущение нехватки воздуха или «комка» в горле; тремор рук; учащенное сердцебиение; скачки давления; боль в области сердца; нарушение пищеварения (диареи, запоры, метеоризм и пр.); головокружения; необъяснимое повышение температуры тела (при этом отсутствуют воспалительные процессы в организме).

Этот синдром не развивается сам по себе, а возникает уже как следствие. И все описанное может беспокоить в разных миксах и указывать на различные заболевания. Потому при выявлении дистонии нужно проходить целый ряд диагностических процедур в зависимости от симптомов, а не просто пить поливитамины и успокоительные (обычно такие препараты назначают, «диагностировав» ВСД).

3. Дисбактериоз. Этот «диагноз» можно услышать на приеме у терапевта или гастроэнтеролога после жалоб на боль в животе, тяжесть в желудке, частые изжоги, расстройство и прочее.

Под понятием «дисбактериоз» имеется в виду нарушение соотношения микроорганизмов, находящихся в кишечнике. А обвиняют в этом прием антибиотиков, гормонов, неправильное питание, вредные привычки, стрессы.

«Нет ни одного документа, соответствующего запросу «дисбактериоз», ответит вам МКБ. Ведь это не самостоятельное заболевание, а опять же, состояние, которое проявляется на фоне других заболеваний, например, язвы желудка, гастрита и т.д.», – продолжает Литвиненко.

И потому лечить его просто приемом препаратов или продуктов, содержащих бактерии, нельзя.

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