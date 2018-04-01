Ученые выяснили, что ранее климат Венеры был пригоден для жизни и на планете жили разные микроорганизмы.

Соответствующее заявление сделали исследователи из Университета Висконсина-Мэдисона во главе с Санджая Лимая, передает со ссылкой на .

Также ученые сообщили, что некоторые микроорганизмы попали на нашу планету именно с Венеры. Она в течение 2 млрд лет подвергалась эволюции, следовательно сейчас не заметны следы жизни, однако ранее Венера была источником для жизнедеятельности.

Исследовать Венеру решили еще в 20 веке. Для этого в 1962-м и 1978-м году на планету отправили космические зонды, они передали на Землю ценную информацию. В частности удалось установить, что в средней части венерианских высот температура поверхности достигает + 450 градусов. Также ученые узнали о том, что в облаках планеты иногда появляются темные, эпизоотическая серые пятна, которые способны изменять форму и контраст.

Ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением. Снизить темпы опасного явления поможет обычная кухонная соль.

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