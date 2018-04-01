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44-річна Хайді Клум знялась топлес для журналу Maxim (ФОТО)
01.04.2018 00:06
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Відома німецька модель Хайді Клум вразила шанувальників, знявшись у неймовірно відвертій фотосесії для популярного чоловічого глянцю Maxim.

На світлинах модель позує топлес, демонструючи неймовірно пишні принади.

"Я постійно на очах у публіки, через що до мене прикуто ще більше уваги. Я дивлюсь на фото, де мені 24, і звичайно, у 44 я виглядаю інакше, у мене четверо дітей – але, знову ж таки, це про гармонію з собою і тим, кого ти бачиш у дзеркалі. Я не намагаюся триматись за минуле, або відшукати фонтан молодості. Ми всі постаріємо, тож я намагаюся прийняти це, але не без бою", - розповіла в інтерв'ю зірка.

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