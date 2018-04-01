На стол, который сегодня накрыли в НАПК, скинулись все работники агентства. Об этом во время брифинга сообщил журналистам председатель НАПК Александр Мангул, отвечая на вопрос журналистов для кого и за чей счет ночью устроили в агентстве банкет, передает корреспондент .

“Этот банкет был сделан, скажем так, не только дл журналистов. Во-первых, он сделан для работников аппарата Национального агентства, которые очень тяжело работали все эти недели и сегодня с самого утра и ночью они работают. Поэтому это для них. На какие средства? Ну, как мы и раньше делали — скидывались”, — рассказал председатель НАПК.

На уточняющий вопрос журналистов, во сколько обошлось накрыть стол, он ответил:

“Я не занимался лично этим вопросом, следовательно очень вероятно, позже я на ваш вопрос отвечу”

Он также рассказал, что как и остальные работников агентства, тоже выделил собственные средства для того, чтобы накрыть стол.

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