Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины задекларировал более 2,6 млн гривен дохода за 2017 год.

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает со ссылкой на .

Так, указал в е-декларации 731 295 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы и 1 890 001 гривен процентов от вкладов в "Ощадбанке". Жена Турчинова в 2017 году получила 142 592 гривен зарплаты и 65 416 гривен страховых выплат.

Кроме того, согласно декларации, хранит на банковских счетах 49 695 гривен, 964 723 долларов, 9 989 евро, а наличными секретарь хранит 700 тыс. долларов, 3 тыс. евро и 110 тыс. гривен. Жена Турчинова хранит в банке 492 евро и 659 гривен.

Также задекларировал квартиру и два машиноместа в , коллекцию старинных книг, произведения искусства, часы и два подсвечника, а также автомобиль .

указал в декларации и нематериальные активы. В частности, он задекларировал авторское право на художественный фильм "Иллюзия страха", литературные произведения и ряд монографий.

Напомним, в декларации за 2016 год указал 2,2 млн гривен дохода, а также 27 старинных книг.

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