Опыт Восточной Славонии, которую в 90-х годах передали под контроль международной администрации, а затем вернули в состав Хорватии, является позитивным для Украины, отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Черныш: Транзитная власть на Донбассе должна обеспечить переход власти от оккупационной администрации к себе самой, а потом передать власть Украине Фото: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України / Facebook Он отметил, что в этом вопросе важно действовать согласованно с международными партнерами Украины и договариваться о всех подробностях такого плана заранее."Транзитная власть должна обеспечить переход власти от оккупационной администрации к себе самой, а потом передать власть Украине. На этапе переговоров, распределения функций всегда может проявиться российское влияние или "уши", как говорится. И для этого нужно будет решения в Совбезе ООН... Миссия является инструментом достижения состояния, необходимого Украине. Главная задача – транзитность. И должно быть несколько компонентов – военный, полицейский и гражданский. Мы сейчас говорим только о военном. Это как раз самая большая проблема – предел компромисса по военному компоненту", – сказал министр.Он назвал опыт Восточной Славонии в вопросе временных администраций позитивным."Считаем, что этот опыт может быть применен в Украине – соглашение между Сербией и Хорватией. В соглашении (конечно, посредники международные) прописаны все аспекты транзитного периода – о чем заботится власть, кто возглавляет (кстати, это был американский генерал) военный компонент, обеспечиет разоружение, разведение и частично разминирование. Полицейская задача обеспечивала права и свободы, привлечение к ответственности виновных, передачу их трибуналу или Международному уголовному суду. Осуществлялся контроль на границе, были амнистированы те, кто не совершал преступлений, функционировали больницы, другие учреждения", – рассказал Черныш.Министр добавил, что на этой территории были организованы выборы."И выборы были организованы – кто не мог прибыть на территорию Восточной Славонии, проголосовали на территории Хорватии. Внутренне перемещенные лица – им надо организовывать выборы на территории, контролируемой правительством. Это соответствует международной практике. Такой документ должен сейчас быть разработан всеми вместе", – сказал он.Республика Восточная Славония, Баранья и Западный Срем была создана сербскимим повстанцами на территории Хорватии в 1990-х годах. Вскоре после ее создания, в 1995 году, между Сербией и Хорватией было подписано Эрдутское соглашение, согласно которому в 1996 году земли были переданы под управление международной администрации ООН. В 1998 году работа миссии была завершена и территорию вернули Хорватии.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября 2017 года заявил, что только миротворческая задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.В ООН начали подготовку соответствующей резолюции.28 октября 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".3 января 2018 года в Киеве министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что миротворческая задача ООН должна находиться на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии столкновения.19 марта американский журнал Time со ссылкой на источники в МИД РФ заявил, что президент РФ Вадимир Путин готов согласиться на передачу оккупированного Донбасса под контроль временной международной администрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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