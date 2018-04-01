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Звабливий "кролик": Майлі Сайрус влаштувала пін-ап фотосесію до Великодня (ФОТО)
01.04.2018 00:28
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Майлі Сайрус, актрису та співачку, шанувальники знали раніше як скандалістку - чого лишень вартували її викрутаси з надмірним оголенням та провокативними кліпами, втім, останнім часом зірка "притихла" і фани навіть перелякалися - що там з Майлі?

Схоже, що просто так нічого не минає і напередодні у Інстаграмі Сайрус виклалал неймовірно сексуальну фотосесію у стилі пін-ап. Зірка перетворилася у "спокусливого кролика" попозувавши серед великодніх прикрас у відвертих сукнях.

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:31 PDT



Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:30 PDT



Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:30 PDT



Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:29 PDT



Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 11:28 PDT



Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Бер 2018 р. о 10:47 PDT


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