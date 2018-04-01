В Сумах неизвестные взорвали две гранаты в супермаркете на улице Героев Крут.

Это произошло сегодня в 4:00, сообщает управление ГУ Нацполиции в Сумской области, передает со ссылкой на .

В магазине сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники полиции охраны. Они обнаружили разбитое стекло в окне супермаркета и внутри увидели следы взрыва.

Как сообщает пресс-секретарь Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, по предварительным данным взорвались две гранаты, брошенные неизвестными через разбитое окно.

Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем взрыва и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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