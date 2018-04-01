По информации источников издания "Страна", генеральному прокурору
Украины Юрию Луценко аннулировали американскую визу. Генпрокурор
опровергает. Луценко: У меня есть американская виза Фото: ЕРА По их
данным, генпрокурору не дали сесть в самолет якобы из-за
аннулированной американской визы.Источника в силовых структурах
Украины рассказал "Стране", что Луценко направлялся на встречу с
лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром.Информацию
об аннулированной визе Луценко опроверг в Facebook под постом
внефракционного народного депутата Дмитрия
Добродомова."Клиника – об отмененной визе", – написал
генпрокурор.
https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/2100849033290161?comment_id=2101083099933421
"Вам уже давно сказано: у меня есть американская виза. Для
успокоения – и британская, и европейская, и китайская. И,
кстати, в аэропорту ЕС не проверяют визу страны, куда направляется
пассажир", – заявил Луценко.
https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/2100849033290161?comment_id=2101085569933174&reply_comment_id=2101091583265906
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