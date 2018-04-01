По информации источников издания "Страна", генеральному прокурору Украины Юрию Луценко аннулировали американскую визу. Генпрокурор опровергает. Луценко: У меня есть американская виза Фото: ЕРА По их данным, генпрокурору не дали сесть в самолет якобы из-за аннулированной американской визы.Источника в силовых структурах Украины рассказал "Стране", что Луценко направлялся на встречу с лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром.Информацию об аннулированной визе Луценко опроверг в Facebook под постом внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова."Клиника – об отмененной визе", – написал генпрокурор. https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/2100849033290161?comment_id=2101083099933421 "Вам уже давно сказано: у меня есть американская виза. Для успокоения – и британская, и европейская, и китайская. И, кстати, в аэропорту ЕС не проверяют визу страны, куда направляется пассажир", – заявил Луценко. https://www.facebook.com/dmytro.dobrodomov/posts/2100849033290161?comment_id=2101085569933174&reply_comment_id=2101091583265906 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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