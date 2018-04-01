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Декларации за 2017 год заполнили почти 817 тыс. украинцев – НАПК
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01.04.2018 00:54
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При работе с Единым госреестром деклараций украинцы
продемонстрировали низкую организованность, отметили в Национальном
агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В НАПК сообщили о
низкой организованности субъектов декларирования Скриншот: 112
Украина / YouTube Очередной этап представления деклараций лицами,
уполномоченными на выполнение функций государства или местного
самоуправления, завершился 31 марта.В НАПК рассказали, что основные
проблемы, с которыми столкнулись субъекты
декларирования – потерянные пароли к электронно-цифровой
подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи (ЭЦП),
несвоевременная смена почтового ящика "из вражеских российских
почтовых сервисов" (mail.ru, list.ru, yandex.ru и других), а также
ошибки в словах и цифрах."К сожалению, очередной год подряд
субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность
относительно заполнения деклараций, создания черновиков, проверки
срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и тому
подобное", – отметили в ведомстве.Введение электронного
декларирования было одним из требований Европейского
союза для реализации безвизового режима с Украиной.
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