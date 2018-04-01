При работе с Единым госреестром деклараций украинцы продемонстрировали низкую организованность, отметили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. В НАПК сообщили о низкой организованности субъектов декларирования Скриншот: 112 Украина / YouTube Очередной этап представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, завершился 31 марта.В НАПК рассказали, что основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования – потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи (ЭЦП), несвоевременная смена почтового ящика "из вражеских российских почтовых сервисов" (mail.ru, list.ru, yandex.ru и других), а также ошибки в словах и цифрах."К сожалению, очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность относительно заполнения деклараций, создания черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и тому подобное", – отметили в ведомстве.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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