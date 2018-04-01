Ущерб, нанесенный подконтрольной правительству территории Донбасса, по состоянию на 2014 год оценивался в $1,5 млрд, а на непоконтрольной оценки не проводились, отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Вооруженный конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 года Фото: EPA Он отметил, что убыток, нанесенный подконтрольной правительству территории Донбасса, по состоянию на 2014 год оценивался в $1,5 млрд."Есть международные документы-рекомендации, как оцениваются потребности в результате конфликта или в постконфликтный период. Нужно провести оценка. На неподконтрольных территориях сейчас она не проведена. Эти предположения основаны на личном мнении одного, двух должностных лиц или экспертов", – сказал министр.По его словам, как правительство вернет контроль над временно оккупированными территориями, оно проведет оценку с международными экспертамиЧерныш добавил, что к восстановлению территории после конфликта относится не только инфраструктура, но и экономическое восстановление и "даже изменение приоритетности отраслей". Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть территории Донецкой и Луганской областей.Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко 25 июня 2016 года заявлял, что для восстановления инфраструктуры Донбасса необходимо $15 млрд. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский 19 ноября 2016 года говорил, что на строительство новой инфраструктуры на Донбассе нужно больше $20 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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