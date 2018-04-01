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Черныш заявил, что пока нет точных оценок ущерба инфраструктуре Донбасса, нанесенного в результате боевых действий
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01.04.2018 01:02
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Ущерб, нанесенный подконтрольной правительству территории Донбасса,
по состоянию на 2014 год оценивался в $1,5 млрд, а на
непоконтрольной оценки не проводились, отметил министр по вопросам
временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Вадим Черныш. Вооруженный конфликт на Донбассе начался в апреле
2014 года Фото: EPA Он отметил, что убыток, нанесенный
подконтрольной правительству территории Донбасса, по состоянию на
2014 год оценивался в $1,5 млрд."Есть международные
документы-рекомендации, как оцениваются потребности в результате
конфликта или в постконфликтный период. Нужно провести оценка. На
неподконтрольных территориях сейчас она не проведена. Эти
предположения основаны на личном мнении одного, двух должностных
лиц или экспертов", – сказал министр.По его словам, как
правительство вернет контроль над временно оккупированными
территориями, оно проведет оценку с международными экспертамиЧерныш
добавил, что к восстановлению территории после конфликта относится
не только инфраструктура, но и экономическое восстановление и "даже
изменение приоритетности отраслей". Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть территории Донецкой и
Луганской областей.Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко 25
июня 2016 года заявлял, что для восстановления
инфраструктуры Донбасса необходимо $15 млрд. Глава Донецкой
военно-гражданской администрации Павел Жебривский 19 ноября 2016
года говорил, что на строительство новой инфраструктуры на Донбассе
нужно больше $20 млрд.
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