Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека назначила правозащитника Павла Лисянского региональным координатором по правам человека в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает со ссылкой на .

"Им (координатором, - ред.) стал известный правозащитник, первый в Украине лауреат немецко-французской премии за достижения в сфере защиты прав человека и утверждения верховенства права, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский", - говорится в сообщении.

Как отмечается, региональный координатор взаимодействия с общественностью будет осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей. В пределах его полномочий, в частности, беспрепятственное посещение без предварительного уведомления мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получение их копий в органах государственной власти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, находящиеся в судах.

Напомним, 15 марта 2018 года Верховная рада Украины назначила нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека.

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