31 марта 1988 сборная СССР, основу которой составляли игроки киевского "", обыграла на коммерческом турнире действующего чемпиона мира сборную Аргентины во главе с Диего Марадоной - 4:2.

Эта игра стала этапом подготовки к предстоящему Евро, но уже тогда уровень игры сборной СССР поразил специалистов, передает со ссылкой на .

1988 год вошел в историю как самый успешный в истории футбольной сборной СССР. Олимпийская команда под руководством экс-динамовца Анатолия Бышовца выиграла золото Игр в Сеуле, переиграв по ходу турнира бразильцев, итальянцев и аргентинцев. Главная сборная страны завоевала серебро чемпионата Европы, уступив в финале сборной Голландии.

Матч состоялся в Берлине рамках "Турнира четырех сборных". В гости в ФРГ приехали команды СССР, Аргентины и Швеции. Победитель получал 150 тысяч марок, финалист - 110. Третье место оценивалось в 60, а четвертое - в 40 тысяч в немецкой валюте. Жребий определил шведов в соперники немцам по полуфиналу, а сборную СССР - аргентинцам.

Счет открыл отличным дальним Александр Заваров. Мяч подлетел вверх и, не теряя силы, опустился под перекладину ворот аргентинского голкипера Пумпидо. Еще никто не знал, что похожий мяч забьет в ворота сборной СССР Марко Ван Бастен. Произойдет это в финале Евро 1988.

Второй гол был еще красивее. Олег Протасов дал пас на ход Рацу, а тот высоко подал на угол вратарской. Из-за спин защитников выскочил Геннадий Литовченко и слету пробил - 2:0. Аргентине удалось сократить отставание. Троглио ударил, словно гвоздь забил в далекий угол ворот Дасаева - 2:1.

В основном составе сборной СССР не было ни одного русского

Во втором тайме Демьяненко вывел Олега Протасова один на один с Пумпидо и счет стал - 3:1. Марадона со штрафного сокращает отставание благодаря рикошету от головы Балтачи, дезориентировавшего Дасаева, - 3:2.

Но и это еще не все. Заваров на углу штрафной красиво рисует падение. На "финт" ловится французский арбитр Кинью и назначает пенальти. Протасов бьет без шансов для Пумпидо - просто в девятку - 4:2.

"Русские показали выдающуюся игру, они сыграли против нас, как бразильцы", - сказал после матча капитан Аргентины Диего Марадона.

Откуда было знать Диего, в основном составе сборной СССР не было ни одного россиянина. Восемь игроков представляли "" . Один - Сулаквелидзе - тбилисское "" и двое - "Спартак". Один спартаковец - Виктор Пасулько был родом из Закарпатья и в "Спартак" пришел с одесского "Черноморца". Другой - Ринат Дасаев - татарин.

Через два дня, 2 апреля, сборная СССР проиграла шведам - 0:2 и заняла второе место в "Турнире четырех". Советские футболисты в финале не слишком напрягались. Время выкладываться наступит чуть позже.

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