Киевское "Динамо" в футболках сборной СССР разбило чемпионов мира
во главе с Марадоной По теме:
31 марта 1988 сборная СССР, основу которой составляли
игроки киевского "", обыграла на коммерческом турнире действующего
чемпиона мира сборную Аргентины во главе с Диего Марадоной -
4:2.
Эта игра стала этапом подготовки к предстоящему Евро, но уже
тогда уровень игры сборной СССР поразил специалистов, передает со
ссылкой на .
1988 год вошел в историю как самый успешный в истории футбольной
сборной СССР. Олимпийская команда под руководством экс-динамовца
Анатолия Бышовца выиграла золото Игр в Сеуле, переиграв по ходу
турнира бразильцев, итальянцев и аргентинцев. Главная сборная
страны завоевала серебро чемпионата Европы, уступив в финале
сборной Голландии.
Матч состоялся в Берлине рамках "Турнира четырех сборных". В гости
в ФРГ приехали команды СССР, Аргентины и Швеции. Победитель получал
150 тысяч марок, финалист - 110. Третье место оценивалось в 60, а
четвертое - в 40 тысяч в немецкой валюте. Жребий определил шведов в
соперники немцам по полуфиналу, а сборную СССР - аргентинцам.
Счет открыл отличным дальним Александр Заваров. Мяч подлетел вверх
и, не теряя силы, опустился под перекладину ворот аргентинского
голкипера Пумпидо. Еще никто не знал, что похожий мяч забьет в
ворота сборной СССР Марко Ван Бастен. Произойдет это в финале Евро
1988.
Второй гол был еще красивее. Олег Протасов дал пас на ход Рацу, а
тот высоко подал на угол вратарской. Из-за спин защитников выскочил
Геннадий Литовченко и слету пробил - 2:0. Аргентине удалось
сократить отставание. Троглио ударил, словно гвоздь забил в далекий
угол ворот Дасаева - 2:1.
В основном составе сборной СССР не было ни одного русского
Во втором тайме Демьяненко вывел Олега Протасова один на один с
Пумпидо и счет стал - 3:1. Марадона со штрафного сокращает
отставание благодаря рикошету от головы Балтачи,
дезориентировавшего Дасаева, - 3:2.
Но и это еще не все. Заваров на углу штрафной красиво рисует
падение. На "финт" ловится французский арбитр Кинью и назначает
пенальти. Протасов бьет без шансов для Пумпидо - просто в девятку -
4:2.
"Русские показали выдающуюся игру, они сыграли против нас, как
бразильцы", - сказал после матча капитан Аргентины Диего
Марадона.
Откуда было знать Диего, в основном составе сборной СССР не было ни
одного россиянина. Восемь игроков представляли "" . Один -
Сулаквелидзе - тбилисское "" и двое - "Спартак". Один спартаковец -
Виктор Пасулько был родом из Закарпатья и в "Спартак" пришел с
одесского "Черноморца". Другой - Ринат Дасаев - татарин.
Через два дня, 2 апреля, сборная СССР проиграла шведам - 0:2 и
заняла второе место в "Турнире четырех". Советские футболисты в
финале не слишком напрягались. Время выкладываться наступит чуть
позже.
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