Украины Владимир Гройсман задекларировал свыше 17 млн гривен дохода за 2017 год.

Об этом со ссылкой на е-декларацию Гройсмана сообщает "Правительственный портал", передает со ссылкой на .

" Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом отдельно не изменилась и составила 17 102 320 гривен (начисленный доход в 2016 году составлял 15 801 536 гривен)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, доход Гройсмана состоял из заработной платы на посту премьер-министра - свыше 435 647 гривен, 5,1 млн гривен составил доход от предоставления недвижимого имущества в аренду, а за отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) Гройсман получил 8 797 630 гривен, доход Гройсмана от размещения средств на банковских счетах составил 2 719 044 гривен.

"В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит руководителю правительства", - говорится в сообщении.

Отметим, на данный момент декларации Гройсмана в открытом доступе нет.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен дохода по 2017 год.

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