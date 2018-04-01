Как у "любого нормального общества", у России есть проблемы, в том числе присутствует бытовой национализм, но не расизм. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, опровергая одну из причин, почему Россию хотели лишить чемпионата мира по футболу. Захарова: Это же уже просто какой-то вздор абсурдов! Фото: ЕРА "Это их просто голубая мечта, это главная цель. Вот, у меня такое чувство, что вы знаете, как у нас русское выражение есть, хотя трава не расти, вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай Бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это же уже просто какой-то вздор абсурдов!" – сказала она.Захарова отметила, что ранее противники проведения турнира в России аргументировали свою позицию проявлениями расизма."Да, у нас никогда в жизни расизма не было! Вот у нас много проблем – у нас есть проблемы с экономикой, у нас есть в правочеловеской сфере проблемы, которые мы решаем, у нас много всяких проблем, но вот расизма у нас не было. У нас есть бытовой национализм – ну, это классика жанра, у нас есть, ну, я не знаю – куча проблем, как у любого нормального общества", – заявила спикер МИД РФ.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.Власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в Россию официальных лиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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